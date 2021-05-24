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Morgan Stanley покупает производителя автокомпонентов Nivel

Morgan Stanley покупает производителя автокомпонентов Nivel Morgan Stanley Capital Partners обычно инвестирует в компании со стоимостью от 100 млн до 750 млн долларов США
Бизнес
24 мая 2021 г. 11:30
Morgan Stanley покупает производителя автокомпонентов Nivel

Инвестиционная компания Morgan Stanley Capital Partners покупает производителя автокомпонентов Nivel Parts & Manufacturing у Kelso & Co.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Компании не раскрыли финансовых условий сделки, однако, как отмечает издание, Morgan Stanley Capital Partners обычно инвестирует в компании со стоимостью от 100 млн долларов США до 750 млн долларов США, EBITDA которых составляет 10-75 млн долларов США.

Nivel, созданная в 1968 году, выпускает тормоза, колеса, шины и другие автозапчасти для таких транспортных средств, как гольфкары. В 2004 году компанию приобрела Sentinel Capital Partners. С 2007 года по 2012 год владельцем Nivel была Audax Group, которая затем продала компанию Kelso.

Управляющий директор и глава Morgan Stanley Capital Partners Аарон Сэк заявил, что инвесткомпания делает ставку на устойчивый рост компаний, которые выигрывают от повышенного внимания к проблемам здоровья, а также популярности занятий на свежем воздухе.

Он отметил, что, хотя пандемия была благоприятна для компаний, организующих мероприятия на свежем воздухе, рост спроса не всегда был устойчивым. Сэк сказал, что его команда отказалась от инвестиций в производителей байдарок и каноэ, поскольку долгосрочные тенденции были недостаточно многообещающими.

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