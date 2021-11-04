Между Азербайджаном и ОАЭ подписан ряд документов

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Микаилом Джаббаровы

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Микаилом Джаббаровым находится с визитом в Дубае.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В состав делегации входят председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, заместитель министра энергетики Камал Аббасов, генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, председатель правления Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, представители других соответствующих государственных структур и предприниматели.

В рамках визита состоялась встреча между М.Джаббаровым и министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туг Аль Марри. M.Джаббаров отметил, что взаимные визиты, обсуждения играют особую роль в определении новых направлений отношений между странами. Совместная межправительственная комиссия между Азербайджаном и ОАЭ, торговое представительство Азербайджана в ОАЭ и “Азербайджанский торговый дом” в Дубае являются эффективными платформами для развития деловых связей. Представительство Азербайджана на Всемирной выставке Dubai EXPO 2020 также создает благоприятные условия для нового делового партнерства и привлечения инвестиций. На встрече также были доведены до внимания национальные приоритеты азербайджанской экономики, социально-экономического развития страны до 2030 года и меры, предпринимаемые для достижения поставленных целей.

В рамках визита состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и ОАЭ. На мероприятии была подчеркнута важность диверсификации торговых связей, более широкие возможности для экспорта ненефтяной продукции Азербайджана на рынки ОАЭ, представлена информация об инвестиционной привлекательности Азербайджана, отмечены большие возможности сотрудничества между двумя странами в области возобновляемой энергии, промышленности, туризма, цифровизации, применения технологий 4-й Промышленной революции, развития малого и среднего бизнеса, продовольственной безопасности и других сферах. Джаббаров подчеркнул, что партнерство в Карабахском регионе, обладающем большими ресурсами в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транзита, туризма, может дать дополнительный стимул для взаимовыгодного сотрудничества.

В конце заседания был подписан итоговый протокол. Документ предусматривает создание бизнес-совета и рабочих групп с целью укрепления двусторонних экономических связей, инвестиций, торговли, зеленой энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, инноваций, логистики, туризма, здравоохранения, науки, а также расширения деловых связей между двумя странами, партнерства между МСП и поощрения взаимных инвестиций.

В рамках заседания комиссии также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики и Дубайской торгово-промышленной палатой. Документ предусматривает сотрудничество в направлении расширения двусторонних торговых и деловых сетей.

Азербайджанская делегация в рамках визита в ОАЭ посетила Центр 4-й промышленной революции этой страны. В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции, находящимся в подчинении Минэкономики, и Dubai Future Foundation в ОАЭ. Документ предполагает сотрудничество в области внедрения цифровых решений и технологий Четвертой промышленной революции.