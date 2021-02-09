KOBİA окажет финансовую поддержку стартапам

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) объявило конкурс для финансирования проектов в области образования, науки, исследований и поддержки развития микро, малого и среднего бизнеса.
Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, в конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, являющиеся субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства.
Прием документов на конкурс будет осуществляться с 17 февраля по 18 марта 2021 года.
Финансирование по каждому проекту определено в размере 20 тыс. манатов.
Субъекты МСП, желающие принять участие в конкурсе, должны заполнить соответствующую форму заявки (https://bit.ly/3cS3v8I) и другие необходимые документы в электронном виде до 17 марта 2021 года и отправить на электронный адрес ([email protected]) или представить на бумажных носителях непосредственно в агентство (AZ1069, г. Баку, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, 134).
Информация о результатах конкурса будет размещена после 19 апреля 2021 года на официальном сайте KOBIA -
Контактная информация: (+994 12) 404 04 01, колл-центр 131 и