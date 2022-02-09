Исмаил Гусейнов: Объем товарооборота между Азербайджаном и Пакистаном неудовлетворительный

Несмотря на то, что между Азербайджаном и Пакистаном налажено плодотворное сотрудничество и дружеские отношения в различных сферах, товарооборот между странами находится на неудовлетворительном уровне.

Несмотря на то, что между Азербайджаном и Пакистаном налажено плодотворное сотрудничество и дружеские отношения в различных сферах, товарооборот между странами находится на неудовлетворительном уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов на встрече с президентом Палаты экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан Хурремом Бхатти.

И.Гусейнов выразил надежду, что Палата экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан будет эффективно работать в этом направлении, и в ближайшей перспективе экономические и торговые связи расширятся.

Первый зампред ГТК рассказал об исторически сложившихся дружеских и братских отношениях между Азербайджаном и Пакистаном и в качестве примера привел моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны, отметив, что целенаправленная политика, проводимая президентами двух стран, играет важную роль в укреплении взаимного сотрудничества.

Президент Палаты экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан Хуррем Бхатти поблагодарил за теплый прием и отметил значимость дальнейшего расширения сотрудничества, особенно в сфере торговли.

На встрече было принято решение о создании постоянной рабочей группы между Государственным таможенным комитетом и Палатой экономического сотрудничества Азербайджан-Пакистан и дальнейшем укреплении связей.