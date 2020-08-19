Импорт Грузии из Азербайджана сократился на 17%

За первые семь месяцев этого года Грузия импортировала из Азербайджана продукцию на общую сумму 277,8 млн долларов США.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управления статистики страны.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из Азербайджана в соседнюю страну сократился на 16,9%.
В январе-июле Азербайджан стал четвертым основным партнером соседней страны по импорту после Турции, России и Китая. Доля страны в общем объеме импорта Грузии составила 6,5%.