Китайская корпорация Huawei приобрела долю в британской компании Oxford Sciences Innovation (OSI), которая занимается инвестированием в научные исследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, сделка была осуществлена в июле Huawei Technologies Cooperatief, нидерландской "дочкой" китайского телекоммуникационного гиганта. Тогда Huawei выкупила акции на £4,1 млн ($5 млн) за предыдущий год, что равно 0,7% в долевом выражении.

Как отмечает газета, покупка акций британского фонда даст китайской корпорации представление о портфельных компаниях OSI и интеллектуальной собственности.

Оксфордский университет ранее разорвал связи с Huawei, заявив, что больше не будет принимать от нее средства на осуществление научных исследований. Пресс-секретарь одного из ведущих британских вузов заявил, что университет принял решение в связи "поднятыми общественностью опасениями вокруг партнерства Великобритании с Huawei".