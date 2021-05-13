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Forbes назвал десять крупнейших компаний мира

Forbes назвал десять крупнейших компаний мира Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon поднялся на десятое место с 22-го
Бизнес
13 мая 2021 г. 17:08
Forbes назвал десять крупнейших компаний мира

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon поднялся на десятое место с 22-го в новом списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000, следует из данных рейтинга.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в целом в топ-10 компаний произошли некоторые изменения по сравнению с рейтингом прошлого года. Так, только китайская банковская корпорация ICBC девятый год подряд занимает первое место, и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco второй год держится на пятом месте. В то же время на второе с третьего места поднялся американский банк JPMorgan, на третье с четвертого переместилась инвестиционная компания Berkshire Hathaway, а китайский банк China Construction Bank ушел на четвертую строчку со второй.

Шестое место в рейтинге текущего года занимает американская Apple, которая поднялась с девятой строчки. За ней идут Bank of America, Ping An Insurance Group и Agricultural Bank of China.

"Совокупная рыночная капитализация 2 000 компаний из этого 19-го ежегодного рейтинга Forbes за 12 месяцев выросла на 47% до 79,8 триллиона долларов США, в то время как их совокупная выручка снизилась на 6%, до 39,8 триллиона долларов США, а их прибыль упала на 24%, до 2,5 триллиона долларов США", — отмечает издание.

В том, что касается российских компаний, то выше всех в рейтинге находится Cбер — он укрепил свои позиции до 51 строчки с 401 места в прошлом году. На 99 месте находится "Роснефть", на 309 — "Сургутнефтегаз", на 467 — "Лукойл". Годом ранее эти три компании занимали 53, 251 и 99 место соответственно. Всего 15 российских компаний попали в мировой рейтинг Forbes Global 2000.

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости.

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