Еще 26 госпредприятий в Азербайджане будут выставлены на аукцион

Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет приватизационные аукционы 4 и 11 октября.

Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет приватизационные аукционы 4 и 11 октября.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Госслужба.

Сообщается, что 4 октября на аукцион будут выставлены 16 малых государственных предприятий и объектов, 41 транспортное средство, а 11 октября - 6 пакетов акций акционерных обществ, 10 малых государственных предприятий и 15 транспортных средств.