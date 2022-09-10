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Еще 26 госпредприятий в Азербайджане будут выставлены на аукцион

Еще 26 госпредприятий в Азербайджане будут выставлены на аукцион Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет приватизационные аукционы 4 и 11 октября.
Бизнес
10 сентября 2022 г. 15:42
Еще 26 госпредприятий в Азербайджане будут выставлены на аукцион

Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет приватизационные аукционы 4 и 11 октября.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Госслужба.

Сообщается, что 4 октября на аукцион будут выставлены 16 малых государственных предприятий и объектов, 41 транспортное средство, а 11 октября - 6 пакетов акций акционерных обществ, 10 малых государственных предприятий и 15 транспортных средств.

С полным перечнем государственного имущества, выставляемого на аукцион можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Özəlləşdirmə hərracına daha 26 dövlət müəssisəsi çıxarılır

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