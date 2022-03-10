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Эмма Николсон: Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе

Эмма Николсон: Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе "Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях".
Бизнес
10 марта 2022 г. 18:46
Эмма Николсон: Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе

"Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Э.Николсон отметила, что Великобритания придает большое значение развитию торгово-экономических связей с Азербайджаном.

Микаил Джаббаров подчеркнул эффективное торгово-инвестиционное сотрудничество с Великобританией.

На встрече также были отмечены совместные проекты с Великобританией в области энергетики, возобновляемых источников энергии, успешная деятельность BP в нашей стране, подчеркнута важность создания рабочей группы между Министерством экономики и Британской торгово-промышленной палатой в Азербайджане для расширения экономического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Фото Emma Nikolson: "Britaniya şirkətləri Qarabağda həyata keçirilən layihələrdə iştirak etməkdə maraqlıdır"

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