Эмма Николсон: Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Карабахе

"Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях".

"Британские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Э.Николсон отметила, что Великобритания придает большое значение развитию торгово-экономических связей с Азербайджаном.

Микаил Джаббаров подчеркнул эффективное торгово-инвестиционное сотрудничество с Великобританией.

На встрече также были отмечены совместные проекты с Великобританией в области энергетики, возобновляемых источников энергии, успешная деятельность BP в нашей стране, подчеркнута важность создания рабочей группы между Министерством экономики и Британской торгово-промышленной палатой в Азербайджане для расширения экономического партнерства.