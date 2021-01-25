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Джаббаров: Возрождение Карабаха придаст импульс развитию ненефтяного сектора

Джаббаров: Возрождение Карабаха придаст импульс развитию ненефтяного сектора Микаил Джаббаров является членом Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха", созданного указом президента Ильхама Алиева
Бизнес
25 января 2021 г. 11:38
Джаббаров: Возрождение Карабаха придаст импульс развитию ненефтяного сектора
Микаил Джаббаров
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Возрождение Карабаха и интеграция богатых природных ресурсов в экономическую систему Азербайджана придадут серьезный импульс развитию ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Микаил Джаббаров является членом Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха", созданного указом президента Ильхама Алиева. В наблюдательный совет фонда включены 9 членов, работающих в общественно-политической и культурной сферах страны.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Karabakh revival to give impetus to non-oil sector
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Qarabağın dirçəlişi qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verəcək"

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