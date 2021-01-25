Джаббаров: Возрождение Карабаха придаст импульс развитию ненефтяного сектора

Микаил Джаббаров является членом Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха", созданного указом президента Ильхама Алиева

Возрождение Карабаха и интеграция богатых природных ресурсов в экономическую систему Азербайджана придадут серьезный импульс развитию ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Микаил Джаббаров является членом Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха", созданного указом президента Ильхама Алиева. В наблюдательный совет фонда включены 9 членов, работающих в общественно-политической и культурной сферах страны.