Baku Business Factory и TransTech Capital подписали меморандум о взаимопонимании - ФОТО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Baku Business Factory (BBF) и британская TransTech Capital LLP подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие директор BBF Аловсят Муслимов, член правления Анар Аскеров, основной партнер TransTech Capital Симон Робесон и венчурный партнер Махмут Н.Синоплу, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Кэрол Крофтс, торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон, представители посольства, а также проектов, поддерживаемых BBF.

На открытии церемонии подписания А. Муслимов заявил, что в настоящее время интерес азербайджанской молодежи к бизнесу стремительно растет: "Этому способствует как динамика экономического роста в стране, так и рост количества государственных и частных учреждений, поддерживающих стартапы. Вот уже долгое время ведутся значительные работы по стимулированию интереса молодежи к инновационному бизнесу".

Он отметил, что Baku Business Factory – инкубационный бизнес-центр, несущий социальную миссию и поддерживающий бизнес-идеи молодежи: "Нашей основной целью является развитие бизнес-мышления молодежи и обеспечение их материально-технической базой. Таким образом, поддерживая в качестве частного сектора успешные государственные программы, направленные на диверсификацию экономики страны и развитие ненефтяного сектора, мы пытаемся внести свой вклад в еще большее укрепление экономики страны".

Директор BBF Аловсят Муслимов

А.Муслимов также подчеркнул, что одним из приоритетных вопросов для BBF является усиление международных связей для поддержки выхода стартапов центра на международный рынок и обмена опытом на международной арене: "С этой целью мы провели встречи с представителями многих зарубежных стран и иностранных компаний и сегодня рады подписать меморандум о взаимопонимании с TransTech Capital. Основные предметы нашего соглашения, в том числе, обучающие программы, менторские услуги, будущие бизнес-предложения, финансирование, совместное инвестирование для потенциального сотрудничества, технологическая поддержка и другие возможности сотрудничества, являются серьезными факторами для развития и использования международного опыта не только для стартапов, но и для BBF".

С. Робесон на церемонии открытия заявил, что TransTech Capital инвестирует в научно-инженерные инновации: "В Британии мы инвестируем в стартапы и бизнесы, достигшие определенного уровня развития. Мы занимаемся этим с 1983 года".

Основной партнер TransTech Capital Симон Робесон

Он сообщил, что подписание меморандума между TransTech Capital и Baku Business Factory выражает желания и обязательства, направленные на создание для инновационных компаний Азербайджана возможностей по использованию соответствующих знаний и сетей, а также оказание взаимной поддержки в этой области: "Объединение знаний и усилий TransTech Capital и Baku Business Factory позволит обеспечить основные средства для достижения единой цели".

Он также отметил поддержку посольства Великобритании в Азербайджане по налаживанию партнерских связей: "Мы выражаем им признательность за эту поддержку. В то же время благодарим торгового посланника премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессу Эмму Николсон за то, что она выделила в своем плотном графике время для поддержки этой инициативы".

Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон

Торговый посланник премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане баронесса Эмма Николсон в своем выступлении подчеркнула успешное развитие Азербайджана. По ее словам, Азербайджан и Великобритания имеют широкие связи, и сотрудничество между странами развивается по восходящей линии. Баронесса подчеркнула, что Baku Business Factory – это место, где рождаются новые идеи и поддерживается развитие стартапов. По ее словам, подписание меморандума между TransTech Capital и Baku Business Factory внесет вклад в развитие связей между странами.

В рамках подписанного документа BBF и TransTech Capital будут сотрудничать в направлении обеспечения максимального использования своего научно-инженерного потенциала в целях оказания помощи Азербайджану.

Сотрудничество компаний-партнеров охватит сферу информационных технологий, обучающие программы, индивидуальные тренинги, будущие бизнес-предложения, финансирование, совместное инвестирование для потенциального сотрудничества и иные направления.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в поддержании бизнес-инициатив молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, в рамках миссии по развитию бизнес-мышления, а также предоставлении им финансовой базы для развития навыков ведения бизнеса в Азербайджане. Так, молодые люди с новыми идеями и предприниматели могут реализовать различные бизнес-идеи и стартапы в BBF, где им, помимо офисных помещений с необходимыми средствами коммуникации, предлагается менторская и финансовая поддержка, различные тренинги. BBF недавно принял решение о создании технологического отдела с целью оказания помощи молодым людям с новыми идеями и проектами, основанными на инновационных научных знаниях, и предусматривающими создание интеллектуальной собственности.

Компания TransTech специализируется в сфере научно-инженерных инноваций и сотрудничает с рядом ведущих технических научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений с инженерным уклоном Великобритании и Европы. Она является членом удостоенного наград MTI Partners, который инвестирует в науку и технологию в университетах с 1983 года, и ее команда состоит из способных решить любые проблемы опытных руководителей, специализирующихся в области технологий. Компания обладает большим опытом в области разработки четких и общепринятых процедур коммерциализации технологий и ориентирована на передачу своих сетей, научно-инженерных инноваций и знаний и опыта по коммерциализации академическим учреждениям и другим ведущим участникам сектора в Азербайджане.