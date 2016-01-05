​Azmont в следующем году откроет в Черногории курорт класса люкс

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Azmont Investment (Азербайджан-Черногория) до конца 2015 года инвестировал в строительство туристического центра в Черногории в целом 150,5 млн. евро (165,2 млн. долларов США).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального исполнительного директора компании Рашад Расуллу в интервью SeeNews.

Р.Расуллу отметил, что с 2013 по 2015 годы компания вложила в строительство туристического центра Portonovi в три раза больше запланированного объема инвестиций и готова продолжить инвестирование: "Согласно заключенному в 2012 году инвестиционному договору, в первые 4 года объем инвестиций составит 52 млн. евро, в течение 8 лет - 258 млн. евро. Portonovi находится на стадии сдачи в эксплуатацию и готов принять своих первых гостей летом 2017 года. Примерно месяц назад мы подписали контракт на 305 млн. евро с нашим основным партнером проекта - итальянской компанией Pizzarotti & C. S.P.A и в следующие три года, особенно в 2016 и 2017 годах, они активизируют деятельность. После завершения работ курортный центр Portonovi охватит территорию площадью 26 гектаров в Которской бухте".

Р.Расуллу проинформировал также об объектах, которые будут функционировать в курортном центре: "Здесь будут расположены эксклюзивный отель, пристань для 220 яхт, 2 пляжных клуба, теннисный центр, 273 квартир класса люкс".