Азербайджанцам в России могут разрешить пользоваться льготным налоговым режимом самозанятых

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», такой эксперимент планирует провести в России Минфин.

Отмечается, что льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тысяч рублей ежемесячно), говорят эксперты. Они полагают, что нововведение позволит привлечь в страну больше мигрантов и компенсировать дефицит рабочей силы.

По мнению экспертов, возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов. В аналитической записке о положении на рынке труда в январе – июне 2019 года аудиторы Счетной палаты указывали, что снижение численности рабочей силы может стать фактором, способным существенно ограничить экономический рост. Как показало сентябрьское исследование Head Hunter, в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала.

Налоговый режим для самозанятых действует в России с начала этого года в четырех регионах: Москве и области, Калужской области и Татарстане. Им могут пользоваться те, кто работает на себя и не использует наемный труд, — например, это может быть няня, репетитор, водитель. Максимальный доход самозанятых не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Налог составляет 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Зарегистрироваться самозанятыми в РФ помимо россиян сейчас могут граждане стран ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Остальные иностранцы должны получать патент или оформлять рабочую визу и разрешение на работу.