Азербайджанские компании могут принять участие в приватизации в Украине

В рамках визита в Баку представителей правительства Украины во главе с заместителем премьер-министра Алексеем Резниковым министр инфраструктуры Украины Владислав Крикли встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

В рамках визита в Баку представителей правительства Украины во главе с заместителем премьер-министра Алексеем Резниковым министр инфраструктуры Украины Владислав Крикли встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, в ходе встречи был проведен текущий аудит исполнения протокольных решений 12-го заседания совместной украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

“Деятельность совместной межправительственной комиссии отмечена практической работой по основным направлениям экономического сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, автомобильных перевозок, туризма и приватизации государственных предприятий обеих стран.

На межправительственном уровне основной задачей является продолжение комплексной работы по поддержке внешнеторговых операций, развития инвестиционной деятельности, реализации функциональных и отраслевых проектов. Целенаправленные меры сторон направлены на улучшение количественных показателей внешнеэкономической деятельности и качества услуг для бизнес-среды в обеих странах. Определена дальнейшая деятельность инвесторов в энергетической, транспортной и других сферах экономического сотрудничества”, - говорится в сообщении.