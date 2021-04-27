Азербайджан запустит прямое авиасообщение с Пакистаном

"Прямые полеты между Азербайджаном и Пакистаном начнутся вскоре после замедления темпов распространения коронавируса, что окажет положительное влияние на экономическую и торговую деятельность обеих стран".

"Прямые полеты между Азербайджаном и Пакистаном начнутся вскоре после замедления темпов распространения коронавируса, что окажет положительное влияние на экономическую и торговую деятельность обеих стран".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде в интервью местной прессе.

По его словам, Азербайджан всегда был заинтересован в развитии региональных и транспортных связей: "В настоящее время между двумя странами нет прямого авиасообщения. Воздушное сообщение осуществляется через Turkish Airlines, которому разрешено выполнять рейсы из Стамбула в Лахор/Исламабад через Баку.

Между двумя странами в 1993 году было подписано соглашение о воздушном сообщении (ASA), 30 сентября 2009 года - меморандум о взаимопонимании, а код-шеринговое соглашение было подписано национальными авиаперевозчиками в январе 2020 года.

В 2019 году Азербайджан посетили более 40 тысяч граждан Пакистана, и это число, вероятно, будет продолжать расти после того, как пандемия COVID-19 утихнет и ограничения на международные поездки будут сняты".

А.Ализаде подчеркнул, что пандемия в некоторой степени повлияла на экономическую деятельность между Пакистаном и Азербайджаном: "Но я уверен, что после того, как проблема коронавируса будет решена, наша взаимная торговля будет расти.

Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Пакистан еще больше укрепил наши связи. Экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами достигло стратегического партнерства на политическом уровне, что поможет сократить разрыв.

После этого мы сосредоточимся на развитии торговых отношений, которые принесут очень полезные результаты для экономик обеих стран".