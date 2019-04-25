Азербайджан планирует экспорт полиэтиленовых покрытий в три страны

Азербайджан может экспортировать полиэтиленовые покрытия в Россию, Узбекистан и Казахстан.

Как сообщает Report, об этом рассказал Бахтияр Нагиев, глава предприятия Green Plast в селе Мохаммади Апшеронского района.

По его словам, предприятие будет выпускать 7 тыс. тонн полиэтиленовых покрытий в год: "Спрос на полиэтиленовые покрытия в Азербайджане составляет 3-3,5 тыс. тонны в год. У нас есть представительства в Узбекистане и Казахстане, ведутся переговоры по экспорту продукции на эти рынки".

Нагиев сообщил, что продукция попадет на рынок уже в ближайшие десять дней: "Предприятие уже начало работать в тестовом режиме".