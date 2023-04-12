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Азербайджан и Босния и Герцеговина обсудили инвестиционные возможности

Азербайджан и Босния и Герцеговина обсудили инвестиционные возможности Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто созданную в Азербайджане благоприятную среду для иностранных инвестиций.
Бизнес
12 апреля 2023 г. 16:32
Азербайджан и Босния и Герцеговина обсудили инвестиционные возможности

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто созданную в Азербайджане благоприятную среду для иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"По поручению президента Ильхама Алиева мы находимся с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Мы обсудили с Боряной Кришто развитие экономических связей между нашими странами, провели переговоры о благоприятной среде, созданной в Азербайджане для иностранных инвестиций, и возможностях потенциального сотрудничества", - написал министр.

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