Азербайджан и Босния и Герцеговина обсудили инвестиционные возможности

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто созданную в Азербайджане благоприятную среду для иностранных инвестиций.

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто созданную в Азербайджане благоприятную среду для иностранных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"По поручению президента Ильхама Алиева мы находимся с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Мы обсудили с Боряной Кришто развитие экономических связей между нашими странами, провели переговоры о благоприятной среде, созданной в Азербайджане для иностранных инвестиций, и возможностях потенциального сотрудничества", - написал министр.