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Закир Гасанов: Попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы

Закир Гасанов: Попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
Армия
16 сентября 2021 г. 19:25
Закир Гасанов: Попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, министр проинформировал о работах, проделанных нашей армией на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны, завершившейся славной победой азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Отметив, что попытки армянской стороны обострить ситуацию недопустимы, министр подчеркнул важность правильной оценки этого вопроса международным сообществом и принятия соответствующих мер.

T.Клаар отметил, что Европейский союз готов оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov calls on int'l community to take steps over Armenia's attempt to destabilize situation
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdi ilə bağlı addımlar atmağa çağırıb

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