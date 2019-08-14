Министр обороны Азербайджана посетил несколько воинских частей в прифронтовой зоне - ФОТО

В рамках реформ, проводимых под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева в сфере армейского строительства, направленных на повышение боевой и морально-психологической подготовки личного состава, улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, продолжается строительство новых военных объектов в разных направлениях прифронтовой зоны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В связи с выполнением поручения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы.

Министру обороны было доложено, что военные городки, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца нынешнего года, будут полностью обеспечены водой, газом, отоплением и другими коммуникационными системами, а военные объекты будут оборудованы самыми современными установками.

В этих военных городках будут построены здания штабов, офицерские общежития и солдатские казармы, столовые, хранилища боевой техники, другие административные здания и сооружения. В то же время для обеспечения жилищных условий и полноценной служебной и боевой деятельности военнослужащих предусмотрено также функционирование соответствующих бытовых объектов и объектов общественного питания, в том числе банно-прачечного и котельного комплекса, медпунктов и других инфраструктурных объектов.

Проверив ход строительных работ, проводимых в строящихся воинских частях, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.