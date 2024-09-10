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Закир Гасанов: Политика вооружения Армении представляет серьезную угрозу стабильности на Южном Кавказе

Закир Гасанов: Политика вооружения Армении представляет серьезную угрозу стабильности на Южном Кавказе 17:40
Армия
10 сентября 2024 г. 17:57
Закир Гасанов: Политика вооружения Армении представляет серьезную угрозу стабильности на Южном Кавказе

Продолжение политики вооружения Армении представляет серьезную угрозу стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов заявил на пресс-конференции по итогам 11-й трехсторонней встречи министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии в городе Батуми.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в решении региональных проблем совместно со странами региона.

"Реваншистские действия Армении все еще продолжаются. Вооружение Армении, в конституции которой содержатся территориальные претензии к соседним странам, в том числе к Азербайджану, а также вмешательство других стран в регион посредством Армении, в будущем может стать источником опасности не только для Азербайджана, но и для всего региона", - сказал З.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: Ermənistanın silahlanma siyasətini davam etdirməsi sabitlik üçün ciddi təhdiddir

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