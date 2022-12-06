Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за военными учениями

Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за военными учениями

Сегодня на совместных тактических учениях Азербайджана и Турции проходит "День наблюдателя высокого уровня".

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Сегодня на совместных тактических учениях Азербайджана и Турции проходит "День наблюдателя высокого уровня". Как сообщает Report, за совместными азербайджано-турецкими учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры Азербайджана. Учения продолжаются. Подпишитесь на наш Telegram канал