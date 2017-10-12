В Хызы обнаружено еще 214 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) после взрыва на складе боеприпасов N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе после обращения местных жителей осмотрела 1 ферму и 1 посадочный участок в поселке Гилязи, а также территорию, прилегающую к месту взрыва в военной части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 214 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 114 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 2431 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 801500 кв.м (80.15 га.) территории.

В общей сложности, за 40 дней было осмотрено 12 домов, 46 приусадебных участка, 13 ферм, 39 земельных участка, 12 пастбищных угодий, 2 школьных участка, 3 ж/д линии, 1 узел связи, территорию телестудии, 2 деревенских кладбища, водный канал, территория парника, военный городок, участок водной станции и деревенской мечети, проходящая через Хызынский район часть нефтепровода Баку-Новороссийск, рыболовецкие и оливковые хозяйства, участок двора эко-туризма, обочины дорог возле зерновых хранилищ, морской берег, части внутри и вокруг эксплуатационного участка Самур-Абшеронского канала-Тахта Кёрпю-Джейранбатан; обнаружено 11 736 единиц невзорвавшихся снарядов (PHS), 4 867 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 29 628 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 44 706 328 кв.м.( 4 471 га.) территории проверено.

Кроме этого,среди 8 868 жителей поселков Гилязи, деревень Ситалчай, Йени Йашма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.