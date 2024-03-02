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В Баку состоялось мероприятие, посвященное 106-летию Военного института

В Баку состоялось мероприятие, посвященное 106-летию Военного института Состоялось мероприятие, посвященное 106-летию со дня основания Военного института имени Гейдара Алиева.
Армия
2 марта 2024 г. 13:15
В Баку состоялось мероприятие, посвященное 106-летию Военного института

Состоялось мероприятие, посвященное 106-летию со дня основания Военного института имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятии с участием личного состава Военного института, представителей общественности, деятелей искусства и других гостей минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии рассказали о вкладе Военного института в процесс подготовки образованных, способных, патриотичных офицеров азербайджанской армии и пройденном им пути развития, а также о доблести и героизме, проявленных выпускниками этого военно-учебного заведения в боевых операциях по освобождению наших земель.

Было отмечено, что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане возросло внимание ко всем областям, в том числе к сферам науки и образования. В результате реформ, проводимых в сфере образования под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, созданы все условия для постижения курсантами знаний военного дела.

В заключение была представлена концертная программа, посвященная 106-летию со дня основания Военного института, ряд представителей общественности были награждены почетными грамотами за помощь в организации культурного досуга личного состава.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi institutun yaranmasının ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib

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