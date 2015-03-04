Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане предложено увеличить сумму денежной компенсации для военнослужащих на аренду жилья.

Как сообщает Report, в годовом отчете Омбудсмана за 2014 год отмечено, что военнослужащим, семейным курсантам военных учебных заведений, уволенным из рядов вооруженных сил по возрасту, болезни, сокращению штатов (отслужившим не менее 5 лет), уволенным в запас или отставку по семейным обстоятельствам офицерам, прапорщикам и мичманам, военнослужащим-сверхсрочникам (отслужившим 15 и более календарных лет) должна быть увеличена сумма денежной компенсации на аренду жилья с учетом реальной цен.

Отметим, что годовой отчет Омбудсмана за 2014 год будет вынесен на обсуждение пленарного заседания парламента 6 марта.