В Агдаме развернут новый мобильный лагерь для миноискателей

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) развернуло новый мобильный лагерь для миноискателей агентства в Агдамском районе.

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) развернуло новый мобильный лагерь для миноискателей агентства в Агдамском районе.

Как передает карабахское бюро Report, лагерь создан по соответствующему поручению Кабинета министров Азербайджана для сотрудников ANAMA, участвующих в операции по разминированию в Карабахе.

В лагере созданы оперативные, административные и служебные условия для персонала.

Лагерь мобильного типа оснащен современным оборудованием и состоит из контейнеров различных размеров, отвечающих всем потребностям персонала. Здесь имеются общежитие, душевая, санузел, столовая, прачечная, склад, офис и медпункт. Здесь также предусмотрены места для содержания собак-миноискателей и специальные места для техники и транспортных средств.

Кроме того, в лагере предусмотрены футбольная и волейбольная площадки для организации досуга персонала и тренажеры для занятий спортом.

Мобильный лагерь ANAMA способствует расширению выполняемых операций, повышению числа рабочего персонала центра. В дальнейшем мобильный лагерь возможно передвинуть в зависимости от направления проведения миноочистительных операций.