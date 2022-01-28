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В Агдаме развернут новый мобильный лагерь для миноискателей

В Агдаме развернут новый мобильный лагерь для миноискателей Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) развернуло новый мобильный лагерь для миноискателей агентства в Агдамском районе.
Армия
28 января 2022 г. 11:35
В Агдаме развернут новый мобильный лагерь для миноискателей
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Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) развернуло новый мобильный лагерь для миноискателей агентства в Агдамском районе.

Как передает карабахское бюро Report, лагерь создан по соответствующему поручению Кабинета министров Азербайджана для сотрудников ANAMA, участвующих в операции по разминированию в Карабахе.

В лагере созданы оперативные, административные и служебные условия для персонала.

Лагерь мобильного типа оснащен современным оборудованием и состоит из контейнеров различных размеров, отвечающих всем потребностям персонала. Здесь имеются общежитие, душевая, санузел, столовая, прачечная, склад, офис и медпункт. Здесь также предусмотрены места для содержания собак-миноискателей и специальные места для техники и транспортных средств.

Кроме того, в лагере предусмотрены футбольная и волейбольная площадки для организации досуга персонала и тренажеры для занятий спортом.

Мобильный лагерь ANAMA способствует расширению выполняемых операций, повышению числа рабочего персонала центра. В дальнейшем мобильный лагерь возможно передвинуть в зависимости от направления проведения миноочистительных операций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda minaaxtaranlar üçün yeni mobil düşərgə salınıb

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