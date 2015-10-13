Состоялось открытие новой военной части азербайджанской армии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Состоялось открытие новых объектов, построенных в военной части по распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, сначала присутствующие посетили поставленный на территории военной части памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы.

Затем руководство министерства обороны ознакомилось с новым зданием штаба, солдатской столовой, пропагандистскими материалами, медпунктом, котельным комплексом, прачечной и пр.

Выступивший министр обороны Закир Гасанов заявил об ускоренных темпах строительных работ в Вооруженных силах: "До конца года в подразделениях и военных частях завершится строительство около 10-ти военных городков".

З.Гасанов заявил: "На заседании, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года и предстоящим обязательствам, многоуважаемый президент Ильхам Алиев высоко оценил служебную боевую деятельность Вооруженных сил. Это подбадривает нас на новые успехи. Как отметил господин президент, на линии соприкосновения войск наши Вооруженные силы достигли полного превосходства. Врагу оказываются сокрушительные удары, и пока он на наших территориях, будет давать потери".

В заключение министр обороны побеседовал с трудоустроенными в военной части гражданскими лицами, дал необходимые показания и рекомендации.