Российский концерн "Алмаз-Антей" cчитает азербайджанский рынок перспективным для поставок

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" планирует наращивать экспортный потенциал, передает Report со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Планируется наращивать экспортную составляющую как в рамках поставок продукции военного значения через АО "Рособоронэкспорт", так и в рамках самостоятельного права", - заявили в "Алмаз-Антее".

В концерне считают, что наиболее перспективными для поставок российских зенитно-ракетных систем и зенитно-ракетных комплексов выглядят оружейные рынки ряда стран мира, в том числе и Азербайджана.