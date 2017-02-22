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    Российский концерн "Алмаз-Антей" cчитает азербайджанский рынок перспективным для поставок

    Российский концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей планирует наращивать экспортный потенциал

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" планирует наращивать экспортный потенциал, передает Report со ссылкой на пресс-службу концерна.

    "Планируется наращивать экспортную составляющую как в рамках поставок продукции военного значения через АО "Рособоронэкспорт", так и в рамках самостоятельного права", - заявили в "Алмаз-Антее".

    В концерне считают, что наиболее перспективными для поставок российских зенитно-ракетных систем и зенитно-ракетных комплексов выглядят оружейные рынки ряда стран мира, в том числе и Азербайджана. 

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