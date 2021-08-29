Продолжается творческий конкурс "Культурная армия"

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2021” продолжается творческий конкурс "Культурная армия", который проводится в Москве.

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2021” продолжается творческий конкурс "Культурная армия", который проводится в Москве.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, на этапе" Зрительские симпатии" творческого конкурса команды показали народные танцы и музыку представляемых ими стран.

Конкурс освещается на местных телеканалах и официальном канале YouTube Министерства обороны Российской Федерации.

Песни и танцы в профессиональном исполнении ансамбля Центра армейской идеологии и культуры имени Ази Асланова привлекли внимание зрителей, подарили им прекрасные впечатления.

Репертуар ансамбля, подготовленный в результате настойчивого труда членов команды, был высоко оценён жюри, состоящим из представителей команд-участниц.

Победитель этапа "Зрительские симпатии" творческого конкурса "Культурная армия" будет определён на основании голосования зрителей на официальной интернет-странице https://golosovanie-ac.mil.ru .

Отметим, что цель проведения конкурса заключается в ознакомления стран-участниц с культурой, искусством и музыкой друг друга.