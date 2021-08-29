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Продолжается творческий конкурс "Культурная армия"

Продолжается творческий конкурс "Культурная армия" В рамках соревнований "Международные армейские игры-2021” продолжается творческий конкурс "Культурная армия", который проводится в Москве.
Армия
29 августа 2021 г. 15:02
Продолжается творческий конкурс Культурная армия

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2021” продолжается творческий конкурс "Культурная армия", который проводится в Москве.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, на этапе" Зрительские симпатии" творческого конкурса команды показали народные танцы и музыку представляемых ими стран.

Конкурс освещается на местных телеканалах и официальном канале YouTube Министерства обороны Российской Федерации.

Песни и танцы в профессиональном исполнении ансамбля Центра армейской идеологии и культуры имени Ази Асланова привлекли внимание зрителей, подарили им прекрасные впечатления.

Репертуар ансамбля, подготовленный в результате настойчивого труда членов команды, был высоко оценён жюри, состоящим из представителей команд-участниц.

Победитель этапа "Зрительские симпатии" творческого конкурса "Культурная армия" будет определён на основании голосования зрителей на официальной интернет-странице https://golosovanie-ac.mil.ru.

Отметим, что цель проведения конкурса заключается в ознакомления стран-участниц с культурой, искусством и музыкой друг друга.

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