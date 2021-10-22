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Полковник ГПС рассказал об обнаружении и уничтожении армянских ЗРК С-300 в ходе войны

Полковник ГПС рассказал об обнаружении и уничтожении армянских ЗРК С-300 в ходе войны "Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев с первых дней Отечественной войны дал специальные поручения всем структурам Вооруженных сил, в том числе Государственной пограничной службе (ГПС). Все поручения Верховного главнокома
Армия
22 октября 2021 г. 15:11
Полковник ГПС рассказал об обнаружении и уничтожении армянских ЗРК С-300 в ходе войны

"Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев с первых дней Отечественной войны дал специальные поручения всем структурам Вооруженных сил, в том числе Государственной пограничной службе (ГПС). Все поручения Верховного главнокомандующего были успешно выполнены".

Об этом заявил начальник Главного управления по личному составу ГПС Азербайджана полковник Гиньяз Гаралов на конференции, организованной Комитетом Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействии коррупции 22 октября в связи с годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Он отметил, что профессиональные военнослужащие ГПС провели операции, вошедшие в военную историю: "В результате применения самолетов Ан-2 во время войны были обнаружены зенитно-ракетные системы противника. Таким образом, в первые же дни удалось обнаружить и уничтожить важные объекты противника, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300 и другую технику. Уничтожение этих средств с самого начала войны создало условия для продвижения всех родов войск. Считаю, что военнослужащие ГПС достойно и с честью выполнили свои боевые задачи во время Отечественной войны".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın S-300 zenit-raketlərinin necə aşkarlanaraq məhv edildiyi məlum olub

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