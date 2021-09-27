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По случаю Дня памяти военные корабли произвели залповый огонь

По случаю Дня памяти военные корабли произвели залповый огонь Проводятся памятные мероприятия по случаю годовщины 44-дневной Отечественной войны, начатой 27 сентября минувшего года и увенчавшейся блистательной победой Азербайджанской Армии.
Армия
27 сентября 2021 г. 12:31
По случаю Дня памяти военные корабли произвели залповый огонь
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Проводятся памятные мероприятия по случаю годовщины 44-дневной Отечественной войны, начатой 27 сентября минувшего года и увенчавшейся блистательной победой Азербайджанской Армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти, была почтена память павших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В знак почтения памяти шехидов 27 сентября в Бакинской бухте, напротив Парка военных трофеев, из артиллерийских установок кораблей ВМФ было произведено три залповых огня.

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Версия на английском языке Volley fire launched from warships on Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке Anım Günü ilə bağlı hərbi gəmilərdən yaylım atəşləri açılıb

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