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По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело

По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело. Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы военной прокуратуры, главный судебный советник Фирад Алиев. Так, в военную прокурату
Армия
1 сентября 2023 г. 11:15
По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело

По факту ранения армянами азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы военной прокуратуры, главный судебный советник Фирад Алиев.

Так, в военную прокуратуру города Кяльбаджар поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны противника военнослужащего воинской части № Министерства обороны Азербайджана Тагиева Мухаммеда Рамиз оглу.

На основании полученной информации сотрудниками военной прокуратуры г. Кяльбаджара были взяты показания, совместно с сотрудниками отдела криминалистики и информационных технологий проведена необходимая работа.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29.120.2.12 УК Азербайджанской Республики (умышленное покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды или неприязни), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые неотложные следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilərin Azərbaycan hərbçisini yaralaması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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