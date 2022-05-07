Минобороны начало акцию по сбору книг для солдат

Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием "Книжная полка солдата".

Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием "Книжная полка солдата".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"В целях эффективного проведения досуга военнослужащими и повышения интереса к чтению мы объявляем акцию “Книжная полка солдата”.

Приглашаем вас присоединиться к акции по сбору книг и подарить стоящим на страже Отечества солдатам книги, относящиеся к научному, художественному, публицистическому и др. жанрам.

Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.

Желающие подарить книгу могут обратиться в будние дни с 9:00 до 17:00 в Военное издательство Министерства обороны, расположенное по адресу: Ясамальский район города Баку, улица Шафаята Мехтиева, 144", - отметили в Минобороны.

Акция продлится до 1 сентября.

Контактный номер: (+994 12 537 15 97)