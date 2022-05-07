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Минобороны начало акцию по сбору книг для солдат

Минобороны начало акцию по сбору книг для солдат Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием "Книжная полка солдата".
Армия
7 мая 2022 г. 10:09
Минобороны начало акцию по сбору книг для солдат

Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием "Книжная полка солдата".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"В целях эффективного проведения досуга военнослужащими и повышения интереса к чтению мы объявляем акцию “Книжная полка солдата”.

Приглашаем вас присоединиться к акции по сбору книг и подарить стоящим на страже Отечества солдатам книги, относящиеся к научному, художественному, публицистическому и др. жанрам.

Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.

Желающие подарить книгу могут обратиться в будние дни с 9:00 до 17:00 в Военное издательство Министерства обороны, расположенное по адресу: Ясамальский район города Баку, улица Шафаята Мехтиева, 144", - отметили в Минобороны.

Акция продлится до 1 сентября.

Контактный номер: (+994 12 537 15 97)

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi əsgərlər üçün kitab toplayır

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