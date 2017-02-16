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    Министр обороны Азербайджана встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США

    В ходе встречи обсуждался вопрос военного сотрудничества между Азербайджаном и США

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с делегацией во главе с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Комитета начальников штабов ВС США, в ходе встречи обсуждался вопрос военного сотрудничества между Азербайджаном и США. 

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