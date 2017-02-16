Министр обороны Азербайджана встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с делегацией во главе с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Комитета начальников штабов ВС США, в ходе встречи обсуждался вопрос военного сотрудничества между Азербайджаном и США.