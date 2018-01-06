Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями подписан годовой план деятельности.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Подписан план совместной деятельности на 2018-й год между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными структурами. Согласно документу, определены время, место, а также ответственные за проведение мероприятий лица и структуры.

В ходе встреч, планируемых организовать в течение года в управлениях, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях Министерства Обороны, будут проводиться мероприятия, посвященные идеям азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями, а также другим темам.