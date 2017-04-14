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    Для слушателей Военной академии проведено практическое занятие на тему "Военно-промышленный потенциал Азербайджана"

    В ходе занятия слушателей проинформировали о структуре, обязанностях, производимых предприятием продукциях военного назначения
    © Mod.gov.az

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Согласно учебной программе академических курсов Стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии Вооруженных сил, на одном из предприятий министерства оборонной промышленности проведено практическое занятие на тему "Военно-промышленный потенциал Азербайджана".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе практического занятия слушателей проинформировали о структуре, обязанностях, производимых предприятием продукциях военного назначения. Они были также ознакомлены с производственным процессом и готовыми продукциями.

    Подчеркивая важную роль высокотехнологичного оружия в современных войнах, было отмечено, что победа Азербайджанской армии над противником в апреле прошлого года продемонстрировала большие достижения оборонной промышленности страны в сфере производства подобных оружий.

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