Для слушателей Военной академии проведено практическое занятие на тему "Военно-промышленный потенциал Азербайджана"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Согласно учебной программе академических курсов Стратегических исследований и управления государственной обороной Военной академии Вооруженных сил, на одном из предприятий министерства оборонной промышленности проведено практическое занятие на тему "Военно-промышленный потенциал Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе практического занятия слушателей проинформировали о структуре, обязанностях, производимых предприятием продукциях военного назначения. Они были также ознакомлены с производственным процессом и готовыми продукциями.

Подчеркивая важную роль высокотехнологичного оружия в современных войнах, было отмечено, что победа Азербайджанской армии над противником в апреле прошлого года продемонстрировала большие достижения оборонной промышленности страны в сфере производства подобных оружий.