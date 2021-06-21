Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения военного сотрудничества

21 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Д

21 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов, павших шехидами за независимость и территориальную целостность нашей Родины.

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны обеих стран. Согласно протоколу, генерал армии Гамар Джавед Баджва оставил запись в "Книге почета".

На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимного доверия и дружбы между народами Азербайджана и Пакистана, в том числе развитием двусторонних отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства. Были рассмотрены основные направления международного военного сотрудничества между нашими странами.

Министр обороны отметил, что под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Отечественная война завершилась славной победой Азербайджанской Армии, и наши земли были освобождены от оккупации. Министр подробно проинформировал гостя об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской Армией, и боевом опыте, обретенном нашей армией в этой войне.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в рамках международных организаций, а также за гуманитарную и моральную помощь, оказанную нашей стране.

Отметив, что дружеские отношения между лидерами двух стран играют значимую роль в развитии связей между нашими государствами, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Отметив, что между нашими народами существуют исторически дружественные связи, генерал армии Гамар Джавед Баджва подчеркнул, что эти отношения, как и в других сферах, внесли весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества между нашими странами.

Выразив признательность за тёплый прием, генерал армии Гамар Джавед Баджва вновь выразил готовность пакистанских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Генерал также отметил наличие широкого потенциала для вывода двустороннего военного сотрудничества на качественно новый уровень.

В ходе обсуждения перспектив развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах была достигнута договоренность о совместном использовании горно-учебных центров, горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений.

В заключение стороны отметили, что военные связи отвечают интересам обеих стран и выразили необходимость дальнейшего наращивания усилий в этом направлении, а также провели широкий обмен мнениями по организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом и по ряду других вопросов.