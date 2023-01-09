В ООН отметили рост мировых цен на продукты в 2022 году на 14,3%

Мировые цены на продовольствие в 2022 году выросли на 14,3%.

Мировые цены на продовольствие в 2022 году выросли на 14,3%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В декабре индекс продовольственных цен ФАО составил 132,4 пункта, что на 1,9% ниже показателя ноября. Показатель снижается девять месяцев. По сравнению с декабрем 2021 года индекс был на 1% ниже.

"Снижение индекса в декабре по сравнению с ноябрем было обусловлено резким падением мировых цен на растительные масла наряду с некоторым снижением цен на зерновые и мясо. Однако эти процессы были частично уравновешены умеренным ростом цен на сахар и молочную продукцию", - говорится в обзоре ФАО.

Индекс цен на зерновые в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 1,9%, но он оказался на 4,8% выше, чем в декабре 2021 года. По итогам 2022 года индекс цен на зерновые достиг нового рекорда (154,7 пункта) и оказался на 17,9% выше показателя 2021 года. Кроме того, он на 8,8% превысил самый высокий среднегодовой показатель 2011 года. В 2022 году мировые цены на кукурузу и пшеницу достигли нового рекордного уровня и были на 24,8% и 15,6% соответственно выше средних цен по итогам 2021 года.

Индекс цен на растительные масла в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 6,7% и стал самым низким показателем с февраля 2021 года. Это обусловлено падением мировых котировок пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел, поясняется в обзоре. Кроме того, снижению мировых котировок растительных масел способствовало уменьшение цен на сырую нефть.

По итогам 2022 года индекс цен на растительные масла составил 187,8 пункта, что на 13,9% выше, чем в 2021 году, и стал самым высоким среднегодовым показателем.

Индекс цен на молочную продукцию в декабре на 1,1% превысил показатель ноября. Он вырос после пяти месяцев снижения и на 7,9% оказался выше, чем в декабре 2021 года. По итогам 2022 года индекс составил 142,5 пункта, что на 19,6% выше показателя 2021 года. Это самый высокий показатель с 1990 года.

Индекс цен на мясо в декабре был на 1,2% ниже показателя ноября. Падение продолжается шесть месяцев. Но по сравнению с декабрем 2021 года индекс оказался на 2,5% выше. "Снижение индекса в декабре было обусловлено падением мировых цен на говядину и мясо птицы, что было частично компенсировано ростом цен на свинину и баранину", - говорится в обзоре. По итогам года индекс составил 118,9 пункта, что на 10,4 выше показателя 2021 года. Он стал самым высоким с 1990 года.

Индекс цен на сахар в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 2,4%. Рост продолжается второй месяц, цены достигли максимального значения за последние шесть месяцев. По итогам 2022 года индекс составил 114,5 пункта, что на 4,7% выше, чем в 2021 году. Это самый высокий показатель с 2012 года.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.