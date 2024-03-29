В Губе проходит III форум по развитию агробизнеса

В Губе проходит 3-й форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

В Губе проходит III форум по развитию агробизнеса, организованный совместно Агентством аграрного кредитования и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Как сообщает северное бюро Report, целью мероприятия является обмен опытом в сфере аграрного бизнеса и создание площадки для обсуждений заинтересованными сторонами.

В работе форума принимают участие министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, глава комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев, заместитель регионального представителя ФАО Набиль Ганги и другие официальные лица.

На форуме обсуждаются текущее состояние и перспективы развития агробизнеса, ряд вопросов, связанных с устойчивым финансированием, субсидированием, а также государственно-частным партнерством. В центре внимания будут и вопросы, связанные с изменением климата.

На панелях форума планируется обсудить инвестиционные возможности аграрного сектора и новые вызовы, практику финансирования агробизнеса в банковском секторе, финансовые инструменты, риски и предложения по их регулированию, развитие предпринимательства в аграрном секторе и др.