Американские ученые научились возвращать раковые клетки в нормальное состояние

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Ученые в США утверждают, что научились перепрограммировать агрессивные раковые клетки и возвращать их в нормальное состояние. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об успехе объявила группа специалистов из исследовательской клиники Майо в Джексонвилле (штат Флорида) во главе с Панагиотисом Анастасиадисом.

Сами ученые сравнивают найденный механизм с тормозной системой автомобиля. "Мы способны заново включать тормоза, восстанавливать нормальную функцию клеток", - сказал ученый. "Начальные эксперименты с некоторыми агрессивными видами рака, действительно, очень обнадеживают", - добавил он.

Сообщается, что речь идет, в частности, о раке груди, легких, мочевого пузыря. В раковых клетках восстанавливается функция, не позволяющая им чрезмерно активно делиться и создавать злокачественные новообразования.

Суть открытия, по словам Анастасиадиса, сводится к "неожиданной новой биологии, дающей ключи и программное обеспечение для отключения рака".