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Работа над рамочным документом ФАО-Азербайджан близится к завершению

Работа над рамочным документом ФАО-Азербайджан близится к завершению Внедрение частной ветеринарии приведет к повышению конкурентоспособности в этой сфере.
АПК
31 августа 2021 г. 13:25
Работа над рамочным документом ФАО-Азербайджан близится к завершению
Мелек Чакмак

Внедрение частной ветеринарии приведет к повышению конкурентоспособности в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом выступая на мероприятии, посвященном переходу на частную ветеринарную службу, организованном Минсельхозом заявила глава представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, с 2015 года с открытием офиса ФАО в Азербайджане сотрудничество между ФАО и Азербайджаном расширилось: "Мы сотрудничаем с рядом структур в Азербайджане. Наша цель - добиться стабильности в аграрной сфере".

M.Чакмак сказала, что правительство Азербайджана придает большое значение продовольственной безопасности, конкурентоспособности в области продовольственной безопасности: "Азербайджан и ФАО уже завершили рамочный документ программы, охватывающий 2016-2020 годы. Мы собираемся завершить рамочный документ программы страны на 2021-2025 годы. Эта программа охватывает ряд областей рамочного документа. Защита окружающей среды, борьба за достижение устойчивых целей занимают важное место в рамочном документе".

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Версия на английском языке FAO-Azerbaijan framework document almost ready
Версия на азербайджанском языке FAO-Azərbaycan çərçivə sənədi tamamlanmaq üzrədir

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