Работа над рамочным документом ФАО-Азербайджан близится к завершению

Внедрение частной ветеринарии приведет к повышению конкурентоспособности в этой сфере.

Внедрение частной ветеринарии приведет к повышению конкурентоспособности в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом выступая на мероприятии, посвященном переходу на частную ветеринарную службу, организованном Минсельхозом заявила глава представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, с 2015 года с открытием офиса ФАО в Азербайджане сотрудничество между ФАО и Азербайджаном расширилось: "Мы сотрудничаем с рядом структур в Азербайджане. Наша цель - добиться стабильности в аграрной сфере".

M.Чакмак сказала, что правительство Азербайджана придает большое значение продовольственной безопасности, конкурентоспособности в области продовольственной безопасности: "Азербайджан и ФАО уже завершили рамочный документ программы, охватывающий 2016-2020 годы. Мы собираемся завершить рамочный документ программы страны на 2021-2025 годы. Эта программа охватывает ряд областей рамочного документа. Защита окружающей среды, борьба за достижение устойчивых целей занимают важное место в рамочном документе".