Опыт гастрофестивалей Азербайджана будет представлен на "Caspian Agro 2026"

Опыт гастрофестивалей Азербайджана будет представлен на "Caspian Agro 2026"

19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка ("Caspian Agro 2026"), которая пройдет в Бакинском Экспо Центре 5-8 мая следующего года, не ограничится только демонстрацией продукции и технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании-организатора Caspian Event Organizers Бахруз Гидаятзаде на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в рамках предстоящих гастрофестивалей международной аудитории будут представлены аграрный и культурный потенциал регионов, а также современные возможности сельскохозяйственного сектора Азербайджана.

"Участники и гости выставки смогут узнать, чем славятся различные регионы страны, познакомиться с богатой кухней Азербайджана и разнообразием аграрной сферы. Центр аграрных инноваций в рамках этого партнерства ставит целью, чтобы представители регионов, где проводятся фестивали, также участвовали со своими стендами на "Caspian Agro 2026". Таким образом, планируется внести вклад в демонстрацию и продвижение местных продуктов и брендов на международной платформе, а также в расширение экспортных и партнерских возможностей регионов", - сказал он.