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Опыт гастрофестивалей Азербайджана будет представлен на "Caspian Agro 2026"

Опыт гастрофестивалей Азербайджана будет представлен на "Caspian Agro 2026" Опыт гастрофестивалей Азербайджана будет представлен на "Caspian Agro 2026"
АПК
20 июня 2025 г. 12:42
Опыт гастрофестивалей Азербайджана будет представлен на Caspian Agro 2026

19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка ("Caspian Agro 2026"), которая пройдет в Бакинском Экспо Центре 5-8 мая следующего года, не ограничится только демонстрацией продукции и технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель компании-организатора Caspian Event Organizers Бахруз Гидаятзаде на пресс-конференции в Баку.

По его словам, в рамках предстоящих гастрофестивалей международной аудитории будут представлены аграрный и культурный потенциал регионов, а также современные возможности сельскохозяйственного сектора Азербайджана.

"Участники и гости выставки смогут узнать, чем славятся различные регионы страны, познакомиться с богатой кухней Азербайджана и разнообразием аграрной сферы. Центр аграрных инноваций в рамках этого партнерства ставит целью, чтобы представители регионов, где проводятся фестивали, также участвовали со своими стендами на "Caspian Agro 2026". Таким образом, планируется внести вклад в демонстрацию и продвижение местных продуктов и брендов на международной платформе, а также в расширение экспортных и партнерских возможностей регионов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı məhsul festivallarının təcrübəsi “Caspian Agro 2026"da təqdim ediləcək

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