Меджнун Мамедов: Изменение климата - не только угроза, но и возможность для сельского хозяйства Азербайджана

10^17

Проблемы изменения климата - это не только угроза для сельскохозяйственного сектора, но и возможность создать более устойчивые, эффективные и современные сельскохозяйственные системы для будущих поколений.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, аграрный сектор является одной из сфер, непосредственно затронутых изменением климата: "Азербайджан проводит масштабные реформы для борьбы с изменением климата. Эффективное управление водными ресурсами и рациональное использование земельных ресурсов находятся в центре этих реформ".

Мамедов отметил, что основной целью является поддержка фермеров современными технологиями и устойчивое, правильное управление водными ресурсами: "Инновационные подходы и современные технологии играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. В этом контексте Азербайджан модернизирует ирригационные системы, создает возможности для более эффективного использования воды фермерами и инвестирует в возобновляемые источники энергии".