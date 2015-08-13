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    Грузия лишит Саакашвили гражданства после подтверждения из Киева

    Грузинское законодательство не предусматривает наличие у гражданина Грузии двойного гражданства

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Тбилиси ждет официального подтверждения от Киева о предоставлении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    "Мы ждем официального подтверждения от Киева о предоставлении экс-президенту Михаилу Саакашвили украинского гражданства. В случае такого подтверждения мы начнем процедуру лишения его грузинского гражданства", - заявила в четверг журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

    По ее словам, грузинское законодательство не предусматривает наличие у гражданина Грузии двойного гражданства.

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