Грузия лишит Саакашвили гражданства после подтверждения из Киева

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Тбилиси ждет официального подтверждения от Киева о предоставлении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ждем официального подтверждения от Киева о предоставлении экс-президенту Михаилу Саакашвили украинского гражданства. В случае такого подтверждения мы начнем процедуру лишения его грузинского гражданства", - заявила в четверг журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

По ее словам, грузинское законодательство не предусматривает наличие у гражданина Грузии двойного гражданства.