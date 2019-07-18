Эксперт: Фермеры стараются ускорить выращивание арбузов и продать их по выгодной цене

Случаи отравления арбузами в Азербайджане связаны с тем, что фермеры используют удобрения сверх нормы.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам эксперт по аграрной отрасли Ниджат Насирли в рамках инфотура в Шеки, организованного Государственной аграрной и торговой компанией Министерства сельского хозяйства страны.

"Фермеры по незнанию используют удобрения сверх нормы, чтобы ускорить выращивание арбузов и продавать их по выгодной цене. Они применяют нитратосодержащие удобрения, которые впоследствии вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта. Арбузы в основном, сажают в апреле, а на рынок они поступают в начале июня. Каждый фермер должен контролировать норму удобрений", - сказал он.