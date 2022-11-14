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ЕК выделила 210 млн евро подверженным продовольственному кризису странам

ЕК выделила 210 млн евро подверженным продовольственному кризису странам Еврокомиссия (ЕК) выделила 210 млн евро помощи 15 странам, в основном африканским, которые сталкиваются с продовольственным кризисом.
АПК
14 ноября 2022 г. 15:22
ЕК выделила 210 млн евро подверженным продовольственному кризису странам

Еврокомиссия (ЕК) выделила 210 млн евро помощи 15 странам, в основном африканским, которые сталкиваются с продовольственным кризисом.

Как передает ReportОб этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"В преддверии саммита G20 на Бали Еврокомиссия усиливает поддержку, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от разрушительных последствий роста отсутствия продовольственной безопасности во всем мире. Новый пакет гуманитарной помощи в размере 210 млн евро будет предоставлен 15 странам для удовлетворения их растущих потребностей", - отмечается в нем.

Помощь получат, в частности Мали, ЦАР, Сирия, Ливан, Афганистан, Эфиопия, Нигерия, Южный Судан, Сомали, Йемен, Венесуэла.

Таким образом, как подчеркивает ЕК, общая поддержка ЕС глобальной продовольственной безопасности в период с 2020 по 2024 год составит до 8 млрд евро.

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Версия на английском языке EC allocates 210M euros to food crisis-prone countries

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