Азербайджан импортировал кормовые добавки из Кировской области

С начала 2021 года с территории Кировской области экспортировано 4,4 тонны кормовых добавок в Молдову, Украину, Таджикистан, Азербайджан, Грузию.

С начала 2021 года с территории Кировской области экспортировано 4,4 тонны кормовых добавок в Молдову, Украину, Таджикистан, Азербайджан, Грузию.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

"В ноябре 2021 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю была проконтролирована отправка из Кировской области 203 кг кормовых добавок в Украину и Грузию", - говорится в сообщении.

При проведении лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях, экспортируемые кормовые добавки признаны соответствующими по показателям качества и безопасности согласно требованиям страны-импортера. На данную партию были оформлены экспортные ветеринарные сопроводительные документы. Погрузка осуществлялась под контролем специалиста Управления в транспортное средство, прошедшего дезинфекцию.

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