Со следующей недели доллар в Азербайджане может подешеветь

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Официальный курс доллара в Азербайджане со следующей недели может снизиться. Аналитическая группа Report отмечает, что это связано с сокращением темпов роста курса на последнем валютном аукционе до 0,0021 гяпиков.

Кроме того, ожидается, что на курс доллара повлияют сделанные несколькими днями ранее заявления председателя Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльмана Рустамова. Так, главный банкир заявил о том, что курс приспособился к ценам на нефть на уровне 45-50 долларов/баррель. За последние два дня стоимость азербайджанской нефти на мировом рынке превысила 55 долларов/баррель и эта тенденция предположительно продлится в ближайшем будущем. Аналитики прогнозируют, что в течение 3-6 месяцев цены на нефть превысят 50 долларов.

"Не исключено, что к концу года официальный курс доллара упадет ниже 1,70 AZN/USD. Таким образом, курс доллара на рынке наличной валюты также может откатиться до 1,70 AZN/USD ", - заключили аналитики.