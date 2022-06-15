Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ

Единство Азербайджана и Турции - это основа безопасности, развития, будущего Ближнего Востока и Кавказа.

Единство Азербайджана и Турции - это основа безопасности, развития, будущего Ближнего Востока и Кавказа.

Против этого союза враги ведут борьбу уже более ста лет. В бывшем Советском Союзе тем, кто хорошо отзывался о Турции, ставили клеймо "пантюркиста" и "турецкого шпиона", и, в лучшем случае, отправляли в ссылку в Сибирь и Казахстан.

После восстановления независимости Азербайджана также чинились многочисленные препятствия для союза двух государств. На Турцию оказывалось давление за то, что она поддерживала справедливую позицию Азербайджана по освобождению своих территорий от оккупации.

Поэтому стороны предпринимают серьезные шаги для расширения связей и углубления отношений. Ровно год назад - 15 июня 2021 года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Шуше была подписана Декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией. На сегодняшний день Шушинская декларация является вершиной отношений между двумя братскими государствами.

Этот документ охватывает политическую, экономическую, оборонную, культурную, гуманитарную, медицинскую, образовательную, социальную, спортивную сферы обеих стран.

В декларации подчеркивается: “Азербайджанская Республика осуждает любую деятельность, направленную против суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, стабильности и безопасности Турецкой Республики, в том числе все формы и проявления терроризма, и решительно поддерживает борьбу, проводимую Турецкой Республикой против терроризма”.

В последние месяцы лидеры Турции и Азербайджана совместно осуществили открытие ряда стратегических объектов, реализовав принципы Шушинской декларации.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября 2021 года приняли участие в открытии Физулинского международного аэропорта, а 14 мая этого года - аэропорта Ризе-Артвин. А 28 мая главы государств впервые приняли участие в Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST Azerbaijan в Баку. Все это является результатом подписания той самой декларации.

Неслучайно, азербайджанские и турецкие военные за последний год провели многочисленные совместные учения.

События, произошедшие за последний год на постсоветском пространстве, свидетельствуют о своевременном подписании Шушинской декларации.

Турция - это не только братское государство, но и страна НАТО, кандидат в члены Евросоюза. Другими словами, она является важным членом западного блока. Шушинская декларация значима и в этом отношении.

События в Украине подтвердили, что союзничество Азербайджана и Турции играет одну из важных ролей в обеспечении международной безопасности. В Шушинской декларации стороны подчеркнули ведущую роль Турции и Азербайджана в реализации стратегического Южного газового коридора, вносящего вклад в энергетическую безопасность региона и Европы и обеспечивающего поставки и диверсификацию источников природного газа. Это свидетельствует о важной роли, которую играют два государства в глобальном энергетическом секторе.

Шушинская декларация является символом защиты международного права, отношений, принципов, поскольку не направлена против третьей стороны. Шушинская декларация является примером международного сотрудничества.