Противоречия Макрона приводят французское общество в замешательство

В интервью, данной газете "L'Humanité", президент Макрон в очередной раз был полон противоречий. В то время как он пытался убедить журналистов тезисом о том, что он не продвигает политику ультраправых, союзы его партии с RN и Les Republicains, чей дрейф в

Непоследовательность слов и действий президента Франции Эмманюэля Макрона не просто является показателем его "таланта" политического манипулятора. Это ставит французское общество в тупик.

В интервью газете "L'Humanité" президент Макрон в очередной раз был полон противоречий. В то время как он пытался убедить журналистов в том, что он не продвигает политику ультраправых, союз его партии с RN и Les Republicains (партии правого толка) чей дрейф в сторону ультраправых уже не вызывает сомнений, рисует иную картину.

В этом первом интервью действующего президента Франции газете коммунистов за 120-летнюю историю издания Макрон призвал "не оставлять борьбу с нелегальной иммиграцией на откуп крайне правым".

"Государство - это права и обязанности. Если оно открыто всем ветрам, если нелегальные иммигранты могут получить доступ к правам, не внося в них свой вклад, что из этого получится? Как вы думаете, почему рабочий класс переходит на сторону RN?...", - заявил он.

Тем не менее президент Франции выбрал новую стратегию, в которую он искренне верит. Борьба с нелегальной иммиграцией, заигрывания с правыми и ультраправыми - не предмет симпатий и выбор ультраправого политического стиля, считает Макрон.

Эта стратегия может показаться манипулятивной тем, кто мало знает Макрона как политика. Между тем, на протяжении долгого времени президент Франции был известен именно как мастер политической манипуляции. Его главными достоинствами всегда были выбор наиболее эффективных методов манипуляций разными политическими слоями общества и искренняя вера в принцип "выживания сильнейших".

Примером может стать публикация в газете L'Express попавших в ее распоряжение материалов о переговорах Макрона с его советниками о том, как премьер-министр Атталь справляется с кризисами Президент, жестко критикует своего премьер-министра и при этом, выказывает понимание: "Когда речь идет о переговорах с FNSEA [по сельскохозяйственному кризису], с профсоюзами, он застревает в болоте; переговоры с Байру [речь о главе центристской партии "МоДем", ранее поддерживающем Макрона, но отказавшийся от участия в правительстве Атталя, не получив портфель министра образования], который сорок лет был в балансе сил, он тоже провалил... Но он никогда этого не делал, я не могу его винить".

Несмотря на союзнический альянс Макрона и Атталя, желание сталкивать и проверять своих подопечных на слабость - одна из главных особенностей президента Франции. Этот стиль политического правления распространяется и на французский народ.

В своем интервью Макрон заявил, что "чувство потери контроля подпитывает RN. Многие его избиратели считают Европу слишком открытой, слишком сложной. Поэтому "волшебной формулой" может быть возвращение к национализму".

Критикуемый левыми за иммиграционный закон от 26 января 2024 года, принятый Национальной Ассамблеей благодаря RN, глава государства, защищаясь, говорит, что в 1980-х годах проводилась "слишком левая политика", которая и "привела к вхождению в Ассамблею Национального фронта [ныне RN], решительно антисемитского и негативистского политдвижения, чего партия больше открыто не придерживается. С этим нужно смириться".

Пытаясь смягчить собственную ответственность за рост этой партии в последние годы, Макрон говорит, что "это общество нормализовало и тривиализировало крайне правых. Уже более десяти лет их приглашают на каждую ТВ программу".

Между тем, общество недовольно. В ходе опроса, проведенного институтом OpinionWay для Центра политических исследований Sciences Po в период с 8 по 18 января этого года, только 24 % респондентов считают Францию страной, где правит справедливость, и лишь 3 % "твердо согласны" с этой идеей.

Этот показатель почти не зависит от возраста (19 % для молодых, 23 % для пенсионеров) и даже от профессии респондентов: 20 % рабочих и 30 % руководителей и представителей высших профессий считают, что французское общество управляется принципами меритократии.

В то время как избиратели Макрона считают, что жизнь во Франции справедлива (42 %), избиратели кандидата от "LFI" Жан-Люка Меленшона полагают, что это далеко не так (20 %). То же самое касается сторонников Марин Ле Пен (Национальное объединение (RN), и Эрика Земмура (партия "Реконкиста!) - 18 и 19 процентов соответственно.

Такой разброс мнений подчеркивает диссонанс между убеждениями президента Макрона и граждан его страны. Тем не менее подобные подходы Макрона наводят на мысль, что, несмотря на все противоречивые законы, принятые во время его президентства, и бесчисленные случаи использования свое власти для принятия законов, не получивших широкой поддержки или признания социальных слоев, именно его усилия по "нормализации" правого политического мышления могут на самом деле победить правое крыло и дать французам ту справедливость в обществе, которую они ищут.

Джамал Мустафаев