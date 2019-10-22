​Кто же не напьётся из Родника мира? - СТАТЬЯ

Развяжется ли Сирийский узел после начала операции "Родник мира"? На сегодняшний день можно предположить, что высока вероятность, что узел ещё больше затянется.

По видимому, европейцы и американцы не до конца просчитали насколько турки полны решимости провести операцию. Европейские политики поверхностно отнеслись к вопросу. Было выдвинуто упрощённое предположение, что столкнувшись с экономическими и социальными трудностями, а также не сумев набрать необходимое количество голосов в таких стратегических центрах как Стамбул и Анкара, "Партия справедливости и развития" решила отвлечь внимание масс с внутренних проблем на проблему за пределами страны. Франция и Германия прекратили поставку оружия. Европейцы подчеркнули важность достижения согласия переговорным путём.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что это бессмысленно: «Мы воюем с террористами». Турция была полна решимости разместить около 3 миллионов сирийских беженцев вдоль границы с Сирией. Эрдоган решительно заявил, что «Турция не сядет за стол переговоров с террористами».

Видимо и США не осознали до конца важность вопроса безопасности территории для Турции. 17-го октября мировые агентства новостей растиражировали письмо Трампа Эрдогану от 9-го октября. Почему 8 дней спустя? Письмо было написано в недопустимом для дипломатии тоне. Трамп в присущей ему манере советовал Эрдогану «образумится и не строить из себя крутого парня». Но официальные письма в Белом Доме пишут специалисты, прошедшие школу международной переписки на высоком уровне. К тому же, демократы предполагают, что данное письмо растиражировано для удовлетворения республиканцев и в действительности оно не выходило за стены Белого Дома.

Обеспокоенности Турции о своих границах придавалось так мало значения, что некоторые калькуляции вызывали удивление. Одно из предложений Трампу исходило от бывшего мэра Нью-Йорка Джулиани и сводилось к тому, чтобы выдать религиозного деятеля оппозиционного толка Фатуллаха Гюлена Турции как компромисс в Сирийском вопросе.

16-го октября Палата Представителей проголосовала (354-60) против приказа Трампа по отводу войск с передовых позиций. 129 из голосующих против решения Трампа - республиканцы. 17-го октября на обсуждениях по Турции спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси выразила беспокойство по поводу того, насколько Путин повлиял на решение Трампа и добавила, что «все дороги ведут к Путину». Трамп обвинил администрацию Обамы во всех неудачах связанных с Сирией и назвал Пелоси «политиком третьей градации». Госпожа Пелоси ответила ещё более резко: «Господин Президент, я так бы хотела чтобы Вы тоже были бы хоть чуточку политиком, чтобы понять искусство возможного в политике».

Трампу был задан вопрос, почему были отведены войска и создана возможность для продвижения турецкой армии. Трамп ответил, что «войска отводились не для продвижения турецких войск, а для обеспечения безопасности американцев». Далее Трамп высказал, что «курды вовсе не ангелы», «КРП даже опаснее "Исламского государства» и «мы заплатили кучу денег, чтобы курды воевали на нашей стороне».

В тот же день Эрдоган встретился в Анкаре с вице-президентом Майклом Пенсом и Госсекретарем Помпео, хотя ранее заявлял, что не примет их. По итогам встречи стороны договорились о 120 часовом прекращении огня. За это время курдские формирования должны освободить приграничную зону Сирии с Турцией, а турецкая армия должна прекратить наступление. И президент США и президент Турции остались довольны достигнутым соглашением. Пенс после встречи похвалил Трампа за проявленные лидерские качества, но Эрдоган, кажется, достиг желаемого больше.

Не будем вдаваться в подробности того, кто достиг большей дипломатической победы, достаточно довольствоваться первым пунктом Совместного Американо-Турецкого Заявления: «США и Турция ещё раз подтверждают свои отношения в рамках НАТО. США понимает законное право Турции на обеспокоенность, связанное со своими южными границами».

После данного заявления можно прийти к следующим заключениям:

-Хотя военные операции Турции и критикуются Соединёнными Штатами, США не хотят сильной Сирии и прежде всего потому, что Сирия - союзник Ирана и Хезболлах.

-Такое сотрудничество Сирии не устраивает и союзников США в регионе Израиль и Саудовскую Аравию.

-Ослабление Сирии руками Турции не противоречит Ближневосточным планам США.

-Даже при наличии противоречий между режимом Асада и правительством Турции, вытеснение курдов выгодно правительству Асада.

-Неизвестно, согласовывался ли вопрос отвода курдских подразделений с приграничной с Турцией территории с самими курдами. Поэтому неизвестны дальнейшие действия курдов.

-В совместном Американско-Турецком заявлении ни упоминается ни Асад, ни Россия, ни Иран. Но в последний день режима прекращения огня Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным.

США всегда рационально использовали Турцию в своей Ближневосточной политике. В 2003-м когда США проводили операцию против Саддама впервые во взаимоотношениях между сторонами возникли трещины.

Тогда Турецкое правительство не дало согласие на проведение бронированных и механизированных средств армии США через территорию Турции. После этого обе стороны извлекли соответствующие уроки. Турция доказала, что в нужный момент поставит свои интересы выше НАТОвских и США поняли, что Турция способна принимать односторонние независимые решения.

Но самое главное, Турция поняла, что в случае отказа от сотрудничества с США американцы начнут искать других союзников, и их интересы могут противоречить с национальным интересам Турции. США доказали, что могут проводить операции и без Турции, но если проведут их совместно с Турцией это будет эффективнее.

Может именно поэтому с самого начала операции "Родник мира" хоть и казалось, что США и Турция находятся на полярно разных позициях, в реалии старые партнёры действовали весьма гармонично.

Таир Керимов

переводчик Общенационального лидера Гейдара Алиева

Выпускник Гарвардского Университета